(Di lunedì 21 novembre 2022) «Comportamento irriguardoso» nei confronti del responsabile dell’antidoping. Questa l’accusa nei confronti di Andreache è stato deferito per 20, dopo il patteggiamento dello stesso attaccante del Sassuolo. I fatti, secondo quanto riferisce l’ANSA, risalgono allo scorso 15 ottobre, quando Andreaha rivolto parole offensive a un ufficiale incaricato per i controlli antidoping L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

Il giocatore, che aveva rivolto parole offensive al ufficiale incaricato, ha patteggiatto la pena con la procuradi Nado Italia: lo stop scatta da oggi e varra' fino al 10 dicembre. ...A livello internazionale, siinoltre della possibilità di ... ex direttore del laboratorio nazionale russo di. "È ... in modo da avere più margine di manovra per creare problemi'... Discute all'antidoping: Pinamonti fermato per 20 giorni