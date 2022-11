Desirée Mariottini | confermate le condanne per l' omicidio della 16enne - Cronaca - quotidiano net

(Di lunedì 21 novembre 2022)in appello ledi primo grado a due ergastoli per Gara e Salia e a 27 e 24 anni e mezzo per Chima e Minthe. La mamma di Desirèe: 'Quattro mostri devono stare dietro ...

La 16ennemorì dopo aver assunto un mix letale di droghe il 19 ottobre del 2018. La ragazza fu trovata morta in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo di Roma, dove aveva subito ......Appello di Roma hanno confermato le condanne di primo grado a due ergastoli per Mamadou Gara e Yousef Salia e a 27 e 24 anni e mezzo per Brian Minthe e Alinno Chima per la morte di...