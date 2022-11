Ciclocross | Mathieu Van der Poel definisce il suo calendario | esordio ad Hulst il 27 novembre | ad Anversa la prima sfida con Van Aert

(Di lunedì 21 novembre 2022) Buone notizie per tutti gli appassionati del. Dopo l’di Tom Pidcock e l’ufficializzazione deldi Wout Van, in giornata è arrivata anche la conferma degli appuntamenti a cui parteciperàVan der. Il fenomeno neerlandese farà il suo debutto stagionale nella tappa di Coppa del Mondo di, in programma tra appena 6 giorni, il 27. Saranno sei gli appuntamenti di Coppa del Mondo a cui ha intenzione di partecipareVan der, compreso quello didel 4 dicembre, in cui si consumerà il primo scontro con il rivale di sempre Wout Van. A differenza del belga, Van derha comunicato la sua ...

Attendiamo ora l'ingresso nel gruppo di Wout van Aert, ciclista belga che inizierà il proprio impegno nel panorama deldopo il 4 dicembre . L'ex campione del mondo ha concluso la sua attività su strada in occasione dei Mondiali disputati in Australia, mentre van der Poel ha chiuso il 2022 in occasione del ...Slitta il ritorno aldi Wout van Aert, che secondo alcuni media del Belgio avrebbe dovuto tornare in gara ... cioè l'iridato in carica Tom Pidcock eVan der Poel (4 titoli in carriera ...Dopo Tom Pidcock e Wout Van Aert anche il terzo grande tenore, ovvero Mathieu van der Poel, si prepara a tornare in gara nel ciclocross. Il neerlandese, che l’anno scorso ha saltato praticamente tutta ...Sarà la tappa di Coppa del Mondo di Hulst a dare il via alla stagione di ciclocross di Mathieu Van der Poel. L’Olandese avrà una stagione ricca di impegni che lo vedranno presente anche a Vermiglio in ...