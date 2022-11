Cancro al polmone | ok Aifa a nuova terapia target

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Milano, 21 nov. (Adnkronos Salute) - E' disponibile da oggi in Italia pralsetinib,di Roche approvata un anno fa dall'Agenzia europea del farmaco Ema in monoper il trattamento di adulti con tumore delnon a piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. Il farmaco è ora rimborsato dall'Agenzia italiana del farmacoper questa popolazione di pazienti in linee successive alla prima. "La ricerca scientifica sta accumulando negli ultimi anni molti risultati significativi nell'ambito del tumore polmonare non a piccole cellule, attraverso l'identificazione di trattamenti sempre più innovativi e mirati verso specifici bersagli molecolari, come nel caso di ...