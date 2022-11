(Di lunedì 21 novembre 2022) Autostrade per l'Italia, Eni e Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto oggi un accordo per sviluppare iniziative congiunte per la transizione energetica delle proprie attività. Lo annuncia una ...

Agenzia ANSA

L'comprende lo sviluppo dei nuovi vettori energetici destinati sia ai mezzi pesanti, sia alle autovetture, a iniziare dai biocarburanti da materie prime sostenibili e non in competizione con ..."Il protocollo d'per costruire la Gronda autostradale del Ponente di Genova sarà firmato a inizio dicembre ...A10 nel tratto interessato dal crollo del ponte Morandi attraverso quello che... Aspi:intesa con Eni-Cdp per mobilità sostenibile sulla rete - Economia Autostrade per l'Italia, Eni e Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto oggi un accordo per sviluppare iniziative congiunte per la transizione energetica delle proprie attività. (ANSA) ...Il viceministro delle infrastrutture fa il punto in occasione dell'apertura della Genova Smart Week: "Già a dicembre può partire il lotto 0" "Il protocollo d'intesa per costruire ... Morandi ...