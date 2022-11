AEW | E’ stato Tony Khan l’ideatore del tradimento di Regal ai danni Moxley | altri gli avevano suggerito un piano B

(Di lunedì 21 novembre 2022) AEW Full Gear è passato agli archivi. MJF si è laureato nuovo campione del mondo sconfiggendo Jon, con il determinante aiuto di William. Questo finale del main event èpensato e fortemente voluto dain prima persona. Il Presidente AEW è rimasto fermo sulla sua idea, nonostanteesponenti di spicco dello spogliatoio gli avesseroaltre idee. La vittoria di MJF sembra non sia mai stata in discussione, ma sono state avanzate diverse idee su come arrivare a quel risultato.fermo sulla sua posizione Dave Meltzer su F4Wonline ha reso noto che un diverso possibile finale per il main event di Full Gear èdiscusso in seno alla AEW. Diversi wrestler di primo ...

