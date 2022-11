Traffico Roma del 20-11-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 novembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetaniintenso rallentato sulla Cassia tra la Giustiniana e via di Grottarossa nelle due direzioni rallentamento sulla tangenziale est verso lo stadio Olimpico altezza Salaria code sul percorso Urbano della A24 nei pressi del Raccordo Anulare verso la tangenziale est rallentamenti si registrano anche sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Casilina e Appia incidente con disagi alin via Gregorio VII altezza via San Silverio verso il centro città altro incidente su via della Stazione di Ciampino nei pressi di via Anagnina nelle due direzioni chiuso fino alle 17 di oggi per lavori di pulizia straordinaria viale del Muro Torto nelle due direzioni compresa la carreggiata con provenienza da piazzale Brasile ed a seguito di questa chiusura si sono ...