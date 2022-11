Quarto | esperti del settore insegnano agli anziani come evitare le truffe

(Di domenica 20 novembre 2022) Lesono una grave piaga dell’attuale società. Vere e proprie organizzazioni criminali negli ultimi anni hanno messo a punto vari metodi di raggiro di persone più in là con l’età e, quindi, più esposte alla truffa. Spesso glisono quelli che hanno più denaro liquido in casa, usando poco Bancomat e Il Blog di Giò.

Conferenza Episcopale Italiana

E così l'aria che tira è che è sempre meno chiaro, anche per glidel 'Sole 24ore', di che ... perché se ci fosse stata, allora sì che sulfiglio e sul resto sarebbero stati dolori.Glidell'agenzia hanno dunque mantenuto a "stabili" le prospettive sul merito di credito, ...nel prossimo anno a causa di "una forte decelerazione" della crescita economica a partire dal... Iscrizioni aperte al Quarto Anno Rondine 2023/24 – Ufficio nazionale per l'educazione, la scuola e l'università "Quarta Repubblica", questa sera alle 21.25 su Rete 4 una nuova puntata del talk show politico condotto da Nicola Porro.L'esperto consiglia ai più anziani di non sottovalutare il virus e il vaccino contro di .... Ecco chi sono Selvaggia Lucarelli, morta mamma Nadia di covid: 'Se n'è andata all'alba per augurarci una be ...