Ordine Farmacisti Torino | Concorso per 1 Assistente Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 20 novembre 2022) L’deidella Provincia diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, Area B. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diL'deidella Provincia di, con sede in, via Sant'Anselmo n.14, ha indettopubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale non dirigente area B, livello economico B1, con il profilo didi cui al CCNL del personale non dirigente del Comparto funzioni ...