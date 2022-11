Notte fantasma | recensione | Edoardo Pesce oscuro protagonista di un noir metropolitano

(Di domenica 20 novembre 2022) Ladipresentato a Venezia 79 con: un viaggio dai contorni allucinati e oscuri all’interno del rapporto tra un poliziotto e un ragazzinoe Yothin Clavenzani sono i protagonisti di, terzo film del giovane regista Fulvio Risuleo presentato al Festival di Venezia 2022, ambientato a Roma nell’arco di una sola: il rapporto tra un poliziotto dall’animoe tormentato e un adolescente si fa metafora dell’incontro tra due mondi solo apparentemente distanti e destinati a scontrarsi. Tutto in unaTarek (Yothin Clavenzani) è un ...

... per non perdere ulteriore tempo decide di mettere dentro alla Ferrari il riservista Hughes, che veloce come un razzo, danza tra le curve di Le Mans nel cuore dellapiù cupa. Il "" ...Nel cartellone però anche due film italiani: "" del 31enne Fulvio Risuleo , una delle voci più interessanti tra le nuove leve del nostro cinema e " Princess ", di Roberto De Paolis ...La Ferrari manca da cinquant'anni nella categoria assoluta della 24 Ore di Le Mans. Il prossimo anno tornerà a correre con una nuova vettura, pronta a rinverdire i fasti del passato ...La video recensione di Notte fantasma, il nuovo film di Fulvio Risuleo con Edoardo Pesce e Yothin Clavenzani, al cinema dal 17 novembre ...