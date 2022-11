Ndour | la Juventus studia il colpo

(Di domenica 20 novembre 2022) I bianconeri sarebbero intenzionati a prelevaredal Benfica. Il centrocampista andrà in scadenza a fine stagione e lavorrebbe prelevarlo Tanto giovane, ma già tanto vincente. Cherè il classico giocatore con un futuro già scritto, specialmente dopo aver vinto la UEFA Youth League 2021-2022 con i giovani del Benfica. È proprio L'articolo

Lasi starà senz'altro muovendo già con largo anticipo per arrivare ai propri obiettivi.Cherè uno dei talenti italiani che ha scelto di crescere all'estero per inseguire il sogno di ... Uno su tutti la, dove da qualche mese è rientrato l'idolo della giovane mezzala: Paul ...Motivi che hanno convinto la dirigenza della Juventus a portarlo a Torino, o quantomeno a provarci. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport: il contratto di Ndour con il Benfica è in scadenza a giugno ...La Juventus continua a sondare il mercato dei giovani e nel mirino, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe finito Cher Ndour, giovane mezzala classe 2004 di p ...