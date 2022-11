Con l’incidente in Polonia Nato e Russia sono arrivate a un passo dal baratro | è ora di negoziare

Leggi su tpi

(Di domenica 20 novembre 2022) Era il 10 marzo scorso e a Zagabria erano da poco passate le 23 quando un drone carico di bombe si schiantò alla periferia della città, a oltre 570 chilometri dall’Ucraina. Si trattava di un Tu-141 di fabbricazione sovietica, che negli scontri tra Mosca e Kiev era uscito di rotta e prima di precipitare aveva sorvolato per un’ora il territorio. In barba a ogni sistema di difesa. La vicenda, dopo 9 mesi, non è ancora chiarita ma un altro e più grave incidente minaccia una nuova escalation. Se allora la mancanza di feriti gravi fu un miracolo, lo schianto di un missile di fabbricazione russa caduto il 15 novembre in, a pochi chilometri dal confine ucraino, ha provocato due morti e portatoe Mosca sull’orlo della guerra. Le prime ricostruzioni facevano pensare a un attacco diretto del Cremlino, il che avrebbe potuto ...