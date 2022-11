Cinghiali devastano il campo | match rinviato in Promozione umbra

... "oltre a un decreto legge urgentissimo per modificare l'articolo 19 della legge 157 del 1992 per fermare l'invasione di e fauna selvatica echei campi " conclude Prandini " a ...... che ha subito esordito toccando il punto: " Non è solo un problema di Parco Ranghiasci ...settore manutenzione ripristina i cancelli ma reggono fin quando gli animali non lidi ...Cinghiali in azione nella notta fra sabato e domenica sul campo del "Paolini" di Sant'Eraclio. Danneggiato il terreno di gioco tanto da costringere l'arbitro Matteo Bonifazi della sezione AIA di Terni ...Partita rinviata oggi, domenica 20 novembre, allo stadio comunale Paolini di Sant’Eraclio dove l’arbitro Bonifazi di Terni si ...