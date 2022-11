Atp Finals | Djokovic - Ruud | la vittoria di Casper data a 4 00

Si affrontano solo in Italia, Novak Djokovic e Casper Ruud. La finale delle Nittosarà la quarta sfida tra i due, con le tre precedenti che si sono svolte tutte sui nostri campi. E che sono state vinte da Nole, con nessun set vinto dal norvegese: 7 - 5 6 - 3 nella ...Benvenuti alle, il torneo che si diverte a mescolare pronostici ed emozioni. Perché se la finale di Djokovic, l'ottava in carriera al Masters (ma la prima dal 2018), era nei voti di grandi ...Novak Djokovic ha 4,7 milioni di motivi in più per vincere le Nitto ATP Finals 2022. Casper Ruud otterrebbe invece quasi 400mila euro in meno ...Novak Djokovic per tornare Maestro dal 2015. Casper Ruud alla riconquista del suo best ranking e per essere il più giovane da Roddick a chiudere l'anno da n. 2 ...