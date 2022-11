Serie C 2022 2023 | spettacolo all’Euganeo | tra Padova ed Albinoleffe termina 2-2

(Di sabato 19 novembre 2022)allo stadio Euganeo traedche, nel match valevole per la quattordicesima giornata del girone A del campionato di, si spartiscono un punto per parte dopo un incredibile 2-2: alle rete biancoscudate di Liguori e Belli rispondono le marcature di Zoma e Cori. In virtù di questo risultato i veneti restano al decimo posto in classifica con 20 punti, mentre i bergamaschi sono in quattordicesima posizione, a ridosso della zona playout, a quota 17. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA I biancoscudati partono subito con il piede giusto, tanto da procurarsi subito un calcio di rigore al dodicesimo per un fallo di Pratelli su Michael Liguori: dal dischetto va lo stesso numero 21, che spiazza l’estremo difensore e porta ...

