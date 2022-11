San Pietroburgo | esplosione in un gasdotto | fiamme visibili a chilometri di distanza Non risultano vittime

(Di sabato 19 novembre 2022) Un’si è verificata in unrusso nella regione di San. La deflagrazione è stata avvertita anche nella città russa, da dove arrivano diverse testimonianze filmate dell’evento: lesonodi. Le autorità locali riportano che i vigili del fuoco stanno spegnendo l’incendio, aggiungendo che non ci sono pericoli per la popolazione. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

È il 269° giorno di guerra in Ucraina. Le interruzioni di corrente elettrica potrebbero prolungarsi a causa degli attacchi missilistici russi alle strutture energetiche. Zelensky ha dichiarato che ...