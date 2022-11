Roma | omicidi Prati | c’è un sospettato

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – C’è unper i treavvenuti giovedì nel quartiere. Le vittime erano tre prostitute, due cinesi e una colombiana, uccise nelle loro abitazioni, a poche centinaia di metri di distanza, in via Riboty e in via Durazzo. Negli uffici della squadra mobile della questura dic’è fermento per le attività in corso che potrebbero portare a una svolta decisiva delle indagini. L'articolo proviene da Italia Sera.

E' da stamattina sotto interrogatorio in Questura un primo sospettato per i treavvenuti giovedì mattina in zona Prati a, nella zona del Tribunale della capitale ma anche di studi televisivi. Si tratta di un cinquantenne italiano, con precedenti penali, rintracciato ...La persona sospettata dei tredisi troverebbe attualmente sotto interrogatorio negli uffici della Questura. Interrogato in Questura L'uomo, a quanto si apprende, è stato individuato ...San Giovani a Teduccio, raffica di condanne per uomini e donne del clan del Bronx. Assolti e scarcerati i fratelli Leandro e Francesco Pio. Fuori anche Pasqualina Di .... Resta in carcere per associaz ...C'è un sospettato per i tre omicidi avvenuti giovedì nel quartiere di Prati a Roma. Le vittime erano tre prostitute, due cinesi e una colombiana, uccise nelle loro abitazioni, ...