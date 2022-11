Non dobbiamo mai stancarci di parlare della sorte dei ghiacciai

(Di sabato 19 novembre 2022) Nei primi vent’anni di questo millennio i nostrihanno perso 1.163 miliardi di tonnellate di ghiaccio, che in compenso hanno fornito ai mari un aumento del loro livello di tre millimetri. Chi ha visto assottigliarsi maggiormente la massa dei propriin senso assoluto è stata l’Alaska, seguita dalla Groenlandia. Iche in percentuale hanno perso più massa sono quelli dei Tre fiumi paralleli in Cina, che hanno perso il cinquantasette per cento, quelli del parco Los Alerces in Argentina, che hanno perso il quarantasei per cento, e quelli del bacino di Uvs Nuur tra la Mongolia e la Russia, che hanno perso il trentasette per cento. Dai primi anni del 2000, quindi, la fusione glaciale ha continuato la sua corsa a velocità accelerata e non vi sono elementi che possano indicarci che questa tendenza stia rallentando ...

il Resto del Carlino

E se gli avessimo detto che in un giorno troppo lontano due esseri umani avrebbero messo piede sulla lunaavere paura di fare cose difficili. Ne abbiamo fatte tante. Questa è la più ..."Penso che dovremo fare in modo che tutto ciòaccada una seconda volta,essere noi la forza del cambiamento. Pertanto ho deciso che sosterrò i ragazzi della nazionale in Qatar ma come ... "È il momento della verità Non dobbiamo sbagliare" - Sport - ilrestodelcarlino.it ASCOLI «Siamo in linea con i nostri programmi, ovvero essere nella parte sinistra di classifica agganciati al treno dei migliori. Adesso però inizia un mini-campionato: non ...«Nessuno ne parla, ma prepariamoci al razionamento se arriveranno picchi di freddo e la Russia chiuderà del tutto i rubinetti. Se l'inverno non sarà mite saranno dolori. Dobbiamo mettere in conto anch ...