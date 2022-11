Investita e uccisa mentre attraversa la strada col cane | il corpo trascinato per 7 chilometri Caccia al pirata

mentre stava attraversando la strada a Senigallia , in provincia di Ancona, una donna di 81 anni è stata ritrovata a 8 km di distanza dalle strisce pedonali , in via Podesti. La ...e trascinata per quasi 7 chilometri, tragedia a Senigallia Un furgone non avrebbe fatto in tempo a schivare l'animale, uccidendolo. Ma il povero cane era al guinzaglio della sua padrona, ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Una donna di 81 anni è stata investita a Marzocca di Senigallia, in provincia di Ancona, insieme al suo cane. Il corpo è stato ritrovato a otto chilometri di distanza, probabilmente dopo essere stato ...