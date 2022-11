Francia in ansia | infortunio in allenamento | Mondiale a rischio!

(Di sabato 19 novembre 2022)ina poche ore dall’inizio ufficiale dei Mondiali di Qatar 2022. Stando a quanto riportato da L’Equipe, infatti, Karim Benzema è stato costretto ad abbandonare anzitempo l’odierno a casa dell’aggravamento di un, che già aveva colpito nei giorni scorsi l’attaccante. FOTO: Getty – Benzemain Qatar 2022, larischia di perdere Benzema perAl momento non ci sono dettagli in merito alla natura e alla gravità del problema fisico di Benzema, ma nelle prossime ore saranno effettuati esami specifici e se ne saprà di più. Un intero Paese, dunque, resta con il fiato sospeso per le condizioni del suo bomber, premiato qualche settimana fa come Pallone D’Oro dopo la Champions League ...

