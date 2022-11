F1 | Lando Norris | “Onestamente | non abbiamo raggiunto gli obiettivi in questo anno | servirebbe una macchina migliore”

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) Sperava in un risultato diversoper le ultime qualifiche della stagione, valide per il Gran Premio di Abu Dhabi 2022 di Formula 1; una settima posizione in griglia di partenza per la gara di domani per il pilota della McLaren, non l’ideale per puntare a un grande risultato (avendo come obiettivo il quarto posto in classifica costruttori). Non particolarmente positivo, inoltre, il bilancio della stagione. Ecco il commento del pilota britannico rilasciato alla stampa al termine delle qualifiche odierne: “Forse avremmo potuto raggiungere le Mercedes in quanto ai tempi, ma non sono sicuro: Russell era vicino, credo fosse distante due decimi, ma la nostranon avrebbe potuto ridurre tale distacco“. F1, Sebastian Vettel: “Mi sono goduto le ultime qualifiche! Stanotte dormirò, domani non garantisco…” Prosegue ...