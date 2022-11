Delitto Bolzano | ergastolo a Benno Neumar

- E' stato condannato alla pena dell'ergastolo dalla corte d'assise diper aver ucciso il padre peter e la madre laura nel tardo pomeriggio del 4 gennaio 2021 a. Aveva poi gettato i ...AGI - Benno Neumair è stato condannato alla pena dell'ergastolo dalla Corte d'assise diper aver ucciso il padre Peter e la madre Laura nel tardo pomeriggio del 4 gennaio 2021 a. Erano le ore 17,33 di oggi quando il giudice Carlo Busato ha letto la sentenza che ha condannato Benno Neumair alla pena dell'ergastolo sia per l'omicidio del padre Peter che quello della ...Benno Neumair, il 31enne bolzanino che il 4 gennaio 2021 uccise i genitori, Peter Neumair 63 anni e Laura Perselli 68 anni, entrambi insegnanti in pensione, per poi gettarne i corpi ...Ergastolo per Benno Neumair: il 31enne bolzanino è stato condannato per aver ucciso il 4 gennaio 2021 i genitori, Peter Neumair 63 anni e Laura ...