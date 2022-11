Ballando | Carlucci | “Dispiaciuta per esclusione Montesano | credo in sua buona fede”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – “Come direttore artistico sonodi non vedere più su questa pista Enricoma ci uniformiamo alle decisioni della Rai”. E’ quanto ha dichiarato la conduttrice di ‘con le Stelle’ Millya proposito dell’dalla gara di Enricoper aver indossato, durante le prove, una maglia con i simboli del Decima Mas. “Il comportamento di Enricoè stato considerato inaccettabile – ha aggiunto Milly- lo ripeto, sonoe lo è anche Enrico. Lo sentivo in questi giorni e me lo ha detto in modo accorato. ‘Se quello che è capitato ha offeso gli spettatori a casa me ne scuso con tutti’, mi ha detto. E ionella sua...