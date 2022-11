Totti-Noemi | la decisione fa impazzire i fan | è la prima volta – VIDEO

(Di venerdì 18 novembre 2022) Continua a gonfie vele la storia tra FrancescoBocchi. Lo storico capitano della Roma l’ha fatto per la: fan al settimo cielo. La storia d’amore tra FrancescoBocchi prosegue alla grande. Infatti i due per lasono apparsi in un grande evento in pubblico. I L'articolo proviene da Inews24.it.

FrancescoconBocchi, mano nella mano a Dubai GLOBE SOCCER AWARDS 2022 FrancescoconBocchi, mano nella mano a Dubai GUARDA GLI SCATTI Calendario Pirelli 2023: da Ashley Graham a Bella ...Fino all'anno scorso, nessuno avrebbe mai potuto immaginare la presenza di FrancescoBocchi ai Globe Soccer Awards di Dubai. Le voci di crisi tra l'ex calciatore e Ilary Blasi non erano così insistenti, e lui non era ancora entrato in intimità con la nuova compagna. Oggi ...La story è stata pubblicata subito dopo che sono circolate le foto dei baci in pubblico del quasi ex marito Francesco Totti e di Noemi Bocchi.Prima uscita pubblica per Francesco Totti e la sua fidanzata Noemi Bocchi. L’ex capitano della Roma è a Dubai per i Globe Soccer Awards, come ambasciatore della Serie A. Con lui anche la sua nuova ...