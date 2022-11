Omicidi Roma | caccia identità del killer in chat incontri

(Di venerdì 18 novembre 2022) Da unapresente in una piattaforma online utilizzata da Martha Castano Torres, colombiana di 65 anni, per gli appuntamenti con i clienti potrebbe arrivare l'delche l'ha uccisa ...

... 65 anni, e le altre due vittime, entrambe di nazionalità cinese, di 40 e 20 anni, uccise dalla stessa mano Indagini serrate adopo la scoperta, giovedì, di trein zona Prati a. Le ...... colombiana di 65 anni, per gli appuntamenti con i clienti potrebbe arrivare l'identità del killer che l'ha uccisa ieri in via Durazzo a. E' la speranza degli inquirenti che hanno avviato l'...Nella mattinata di domani, il medico legale nominato dalla procura di Roma inizierà le autopsie sui cadaveri per ... Secondo gli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile e dei ...L’analisi della criminologa: “Soggetto in preda a un crollo psicotico dovuto probabilmente a una frustrazione di tipo sessuale, potrebbe suicidarsi o farsi uccidere” Intervento della criminologa Linda ...