Omicidi a Roma | una delle vittime uccisa durante un rapporto sessuale

Leggi su tpi

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tre, due donne cinesi e una 65enne colombiana. È ancora avvolto dal mistero il tripliceo di ieri in zona Prati, elegante e ricco quartiere di. Il pm della Procura capitolina ha portato avanti fino alla serata di ieri il sopralluogo nei due appartamenti dove le tresono state uccise a coltellate. Con il passareore, oltre alla ricerca del serial killer, emergono nuovi dettagli sui macabri. Martha Castano Torres, 65enne colombiana,in un seminterrato di via Durazzo 38, sarebbe stata colpita con un’arma da taglio tipo “stiletto” al torace, forse nel corso di un. Le due donne cinesi trovate senza vita in via Riboty sono state accoltellate in varie parte del corpo, al ...