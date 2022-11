Napoli | nove arresti oggi | mazzette per le concessioni demaniali

Agenzia ANSA

Per quattro deiarrestati è stato disposto dal gip dianche l'obbligo di presentazione. Tutto, secondo gli inquirenti, era finalizzato al rilascio e alla proroga delle concessioni ...Uno sfottò che è andato avanti per tutti imesi della gravidanza e pure dopo la nascita del ... Il matrimonio di Chiara Nasti e Zaccagni Per amore Chiara Nasti ha lasciato, dove è nata e ... "Mazzette" per le concessioni demaniali a Napoli, 9 arresti - Campania Per quattro dei nove arrestati è stato disposto dal gip di Napoli anche l'obbligo di presentazione. Tutto, secondo gli inquirenti, era finalizzato al rilascio e alla proroga delle concessioni ...La Guardia Costiera di Napoli, su richiesta della Procura-Direzione distrettuale antimafia, ha posto agli arresti domiciliari nove persone, ne ha interdette altre due dai pubblici uffici (con obbligo ...