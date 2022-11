Morto calciatore 16enne | malore in allenamento sul campo

All'ospedale di Arezzo però il 16enne èper il rapido peggioramento delle sue condizioni ... Questa amministrazione abbraccia forte i familiari e tutti i giovani amici del nostro, ...All'ospedale di Arezzo però il 16enne èper il rapido peggioramento delle sue condizioni ... Questa amministrazione abbraccia forte i familiari e tutti i giovani amici del nostro, ...(ANSA) - LATERINA (AREZZO), 18 NOV - Un ragazzo di 16 anni è morto in ospedale a Arezzo dopo esser stato ricoverato d'urgenza per un malore accusato sul campo di calcio di Laterina mentre faceva un ...In vista della Giornata mondiale contro la Violenza sulle Donne, il Club femminile Soroptimist Firenze Due distribuisce il volantino “Read the Sign”, per l'identificazione dei segni correlati ad una ...