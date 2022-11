Inghilterra | Foden | «Un peccato non poterci vendicare dell’Italia ai Mondiali»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 novembre 2022), parla uno dei leader della Nazionale dei Tre Leoni. Le dichiarazioni del centrocampista PhilPhil, centrocampista dell’, ha parlato al Daily Express in vista di Qatar 2022. MONDIALE U17 – «Non sono testardo, ma sapevamo solo che avremmo vinto la Coppa del Mondo per quanto eravamo bravi e per il talento che avevamo. Siamo rimasti molto frustrati dal modo in cui avevamo perso contro la Spagna agli Europei prima di allora. Sapevamo che avremmo vinto contro gli spagnoli in finale, volevamo solo vendicarci di loro. Anche quando eravamo in svantaggio si poteva solo vedere che continuavamo a giocare allo stesso modo e credevamo solo che avremmo vinto. Qui deve essere lo stesso». FIDUCIA ALTA – «Ovviamente dagli Europei, arrivare in finale dà alla squadra un grande rialzo al ...