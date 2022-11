I migliori oggetti hi-tech dedicati ai creativi

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 novembre 2022) È una scintilla improvvisa, un movimento della mente che ha bisogno degli strumenti giusti per diventare visibile, prendere forma, trasformarsi da lampo in progetto concreto. Ha varie espressioni di sé: un disegno, un testo, immagini fisse o in movimento, audio oppure video. Nella fotogallery che vedete qui sotto abbiamo raccolto il meglio disponibile in questo momento sul mercato. Dal drone Dji che trasforma chi lo usa in un regista di documentari (o di un kolossal di Hollywood fatto in casa) per la potenza delle sue lenti alate, ai computer e ai tablet con lo schermo touch (o un ibrido dei due) come quelli firmati da Microsoft, Xiaomi e Apple. Poi ci sono gli «attrezzi del mestiere», chiamiamoli così,a chi di professione fa lo youtuber o l'influencer. O meglio il creator, per usare un termine a loro molto caro. La fotocamera Sony utilizzata dai più ...