Highlights e gol Bahrain-Serbia 1-5 | Amichevoli 2022 2023 VIDEO

(Di venerdì 18 novembre 2022) Lasi impone sulper 5-1, buon test amichevole pre Mondiale per la squadra di Stojkovic. A sbloccare il match la rete su punizione di Tadic, è poi il rigore calciato da Hilal al 15esimo a ristabilire l’equilibrio. Nella seconda frazione la nuova rete dell’attaccante numero 10 e il gol di Vlahovic riportano i serbi in doppio vantaggio. Sul finale sono poi Djuricic e Jovic a firmare la cinquina serba. Di seguito glidel match. SportFace.

