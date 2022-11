Flat tax | Quota 103 e via l' Iva dal pane | il governo prepara la manovra

Flaxe taglio del cuneo Sulla 'tassa piatta' è previsto l'innalzamento della soglia attuale per gli autonomi (da 65mila a 85mila euro), mentre si valuta l'introduzione dellaincrementale ...Quota 103 per le pensioni,estesa, stretta sul reddito di cittadinanza. Sono alcuni dei cardini della manovra 2023 - da circa 30 - 32 miliardi - secondo quando emerge dal vertice di maggioranza guidato dal presidente ...Arriva una conferma su uno dei tempi più attesi della prossima manovra del governo. La flat tax al 15% per partite Iva e autonomi ...Nel vertice di maggioranza è stata tracciata la rotta per la prossima Legge di bilancio. Dalla flat tax alle pensioni: ecco le ipotesi sul tavolo dell'esecutivo ...