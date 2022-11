Davide Pasquali | latitante romano arrestato in Spagna | detto ' Er Pandoro' | gestiva lo spaccio a Tor Bella Monaca

È stato arrestato in Spagna, latitante tra i più ricercati della criminalità romana. Il 30enne, soprannominato 'Er Pandoro', si era rifugiato a Malaga dopo la fuga dell'aprile 2021, quando un blitz dei ...Arrestato il latitante, uno dei criminali più ricercati. Messo in manette in Spagna tra Malaga e Fuengirola nella sera del 16 novembre il 30enne originario del quartiere romano di Tor Bella Monaca. L'uomo ...È stato arrestato Davide Pasquali, uno degli esponenti di spicco della criminalità organizzata romana ricercato dal 27 aprile 2021. Il 30enne era latitante da anno: il suo era uno dei nomi che ...Il latitante Davide Pasquali è stato trovato in Spagna. L'arresto è avvenuto la sera del 16 novembre tra le città di Malaga e Fuengirola, dove il latitante romano viveva con nome e documenti falsi.