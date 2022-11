Candidate Italo Bocchino | pazza idea di Scanzi | sfogo durissimo in tv

(Di venerdì 18 novembre 2022) Scintille a Otto e Mezzo tra Andreae Stefano Feltri. Al centro della discussione la candidatura alla presidenza della Regione Lombardia di Letizia Moratti. Come è noto, De Benedetti, editore de ilDomani, ha consigliato al centrosinistra di appoggiare la condidatura dell'ex sindaco di Milano. Ma a quanto pare il centrosinistra ha scelto Majorino abbandonando al suo destino la Moratti. E così Stefano Feltri nel corso dell'ultima puntata di Otto e Mezzo ha chiesto alla sinistra di appoggiare la Moratti per battere Fontana: "È l'unico nome per battere la destra, anche nei sondaggi è davanti agli altri esponenti puri di sinistra che vogliono candidarsi". Parole queste che hanno fatto imbufalire Andreache in pochi istanti ha cercato di smontare la tesi di Feltri: "Non sono d'accordo con questo ragionamento. Non ho ...

Liberoquotidiano.it

...sui social Donald Trump sarebbe infatti furioso per i risultati ottenuti dai suoialle ...- americano, è tra i possibili candidati per la Casa Bianca, dove sarebbe il principale rivale ...... la domanda è: siamo già di fronte alle più autorevolial podio della regular season La ... Pepe viaggia a 15 di media col 38% da tre e ormai è una star in A2, ma l'- argentino ... Otto e Mezzo, Scanzi si sfoga: "Candidate Italo Bocchino" Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere trasmesse in modalità telematica attraverso il form messo a disposizione sul sito web di Italo. Per farlo, il candidato dovrà recarsi nella ...Lo ha annunciato la stessa organizzazione, specificando come l'italo svizzero sia l'unica persona in lizza per la sua stessa successione. «Nessun altra candidatura è stata sottomessa», si legge nella ...