Bettini | “Congresso del Pd non sia una farsa | serve fisionomia più di sinistra” D’Alema | “Partito ancora sotto shock dopo le elezioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Non so che cosa si deciderà sabato nel percorso deldel Pd,non è chiaro. Ma al di là di tutto devo dire con franchezza che a me interessano relativamente i tempi e i nomi dei candidati segretario. A me interessa moltissimo la scelta della linea politica. L’unica cosa che veramente mi preoccupa è se ci sia unun po’ falso, dove magari poi si trova un accrocco, in cui tutti si ritrovano in un modo o nell’altro e non c’è la soluzione di questa contraddizione identitaria presente nel”. A pochi giorni daldem Goffredo, uno dei leader deldemocratico, intervenuto a Napoli in occasione della presentazione del suo libro “A. Da capo” (edito da PaperFirst) parla dello stato di salute del Pd. ...