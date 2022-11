Bertinotti | “Sinistra è morta | Pd e M5S non lo sono e non vogliono esserlo”

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – Uno non ci si sente, l’altro ci ha rinunciato. E’ quindi un esercizio sterile chiedersi chi tra M5s e Pd, sia la forza politica in grado di rappresentare la ‘’. Semplicemente perché, secondo Fausto, lapolitica èda un pezzo. “Non mi rassegnerò mai a questo ‘accanimento terapeutico’ – ha commentato in un’intervista all’Adnkronos – nel ricercare qualcosa che in Parlamento e nella politica è estinto”. Il quesito, riproposto anche da un recente sondaggio dal quale è emerso che i 5Stelle esprimono più efficacemente del Pd valori e istanze di, parte, a parere dell’ex segretario del Prc, su basi e presupposti infondati. “Forse – ha detto– si potrebbe cominciare da una formula che usava Rossana Rossanda; la quale, a ...

