(Di venerdì 18 novembre 2022) Più di 1.200 studenti “a scuola” nelle piccole e medie imprese del territorio. Gerardini: “Con questa iniziativa vogliamo far conoscere agli studenti la cultura operativa della piccola e media impresa italiana. Colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro obiettivo primario” Milano, 18 novembre 2022 – Sono più di 1.200 gli studenti che hannoto oggi all’iniziativa dinell’ambito di “Industriamoci – PMI Day”, la giornata nazionale delle piccole e medie imprese organizzata da Confindustria. L’obiettivo è quello di far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportunità attraverso incontri e visite guidate nelle aziende. L’edizione 2022 ha come tema conduttore “La bellezza del saper fare italiano”, un “bello” che è frutto delle competenze, dei valori e della cultura che ritroviamo nei beni e nei ...

Assolombarda

, tra gli altri, il presidente Carlo Sangalli. Piazza G. G. Belli 2. - Pavia: Assise dell'economia Pavese di, 'Your Next Pavia'. Ore 10,30. Teatro Fraschini in Strada Nuova 136. ..., tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Teatro Nazionale,..., via Pantano, 9. - Senigallia (An): Assemblea Confindustria Ancona "Mai piu'". Ore 10,... Assolombarda partecipa al “PMI Day”: più di 1.200 studenti “a scuola” nelle piccole e medie imprese del territorio — Assolombarda (ANSA) - MILANO, 18 NOV - Sono più di 1.200 gli studenti che hanno partecipato all'iniziativa di Assolombarda nell'ambito di "Industriamoci - Pmi day", la giornata nazionale delle piccole e medie ...La parità di genere Sono ottimista: vedo una generazione giovane più attenta e sensibile. Oggi si fa molto per superare le discriminazioni, penso ad esempio alla iniziativa di Steamiamoci, un bel ...