Riunione Noi di Centro | verso la riorganizzazione sul territorio

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNoi disi è ritrovata in serata nei suoi maggiorenti per una nuova ripartenza. Unautile a fare il punto della situazione del momento. Intorno al tavolo, presso la sede del partito del Campanile, erano seduti, logicamente il padrone di casa Clemente Mastella – che evidentemente conserva la carica di segretario nazionale del partito – c’erano anche il segretario provinciale Carmine Agostinelli, il segretario cittadino Gianfranco Ucci, il capo della segreteria politica Luigi Barone e ancora Pasquale Iacovella, presidente dell’Ato Rifuti Sannio, ma anche il consigliere regionale Gino Abbate. Messo in archivio il risultato delle politiche, l’idea sul tavolo della discussione è stata quella di consolidare la presenza di Noi disulprovinciale. Nelle prossime ...

