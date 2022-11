Regina Elisabetta | choc per Carlo | l’eredità non è per lui | a chi andrà una cascata d’oro

la Repubblica

SERIE TV "The Crown 5": i nostalgici diII insorgono, ma chi ne farà le spese è Carlo III di Eva Grippa 09 Novembre 2022Addio allaII. Regno unito in lutto. Carlo nuovo re Aveva 96 anni e si è spenta nel pomeriggio nel castello di Balmoral, in Scozia. I medici questa mattina si erano detti... Le ... Il motivo per cui la regina Elisabetta II non si separava mai dalla sua borsa Launer Il tempo passa per tutti, ma Re Carlo sembra essere invecchiato d’un botto. Nelle ultime foto appare irriconoscibile con barba incolta ...L'ultima in ordine di tempo è una sottoveste appartenuta alla regina Elisabetta. Della regina Vittoria invece ogni tanto spunta fuori una camicia da notte. Ci sono poi gli slip che quel principe ha la ...