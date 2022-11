Qatar 2022 | Messi e Neymar tra i più cercati online

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il 20 novembre inizierà la Coppa del Mondo FIFA: in vista dinella graduatoria dei più rinell’ultimo anno sul web appaiono i nomi die Cristiano Ronaldo. Ecco l’interessante studio di Semrush sui calciatori. Innanzitutto va detto che il campionato che suscita maggior interesse negli utentiè la Premier League, digitata sulle barre di ricercain media 58.3 milioni di volte al mese. Per il nostro campionato italiano di Serie A quasi 52 milioni di ricerche mensili. Per quanto concerne i club, la corazzata più cliccata è il Real Madrid (37.5 milioni di ricerche mensili in media). Real seguito dal Flamengo (37.2 milioni) e dal Manchester United (36.1 milioni). Unico team italiano nella top-ten è ...

Tutto pronto per il Mondiale ine pronta è anche la punta di diamante del Brasile Neymar . L'attaccante verdeoro ha rilasciato un'intervista a " The Telegraph": "Il Mondiale è sempre pieno di sorprese con squadre che spuntano ...... ma intanto Cristiano Giuntoli e il capo dell'area scouting Maurizio Micheli hanno già identificato i possibili obiettivi futuri, che non necessariamente parteciperanno alla rassegna iridata in(Adnkronos) – Codacons lancia il boicottaggio contro i Mondiali di calcio di Qatar 2022. Tra pochi giorni prenderà il via in Qatar la ventiduesima edizione dei mondiali di calcio Fifa, con in campo le ...Roma, 17 nov. – (Adnkronos) – “I Mondiali senza l’Italia sono come Roma senza il Colosseo”. Lo dice Francesco Totti, ospite a Dubai dei Globe Soccer Awards in qualità di ambassador della Lega Serie A.