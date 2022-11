Presunte irregolarità in coop di suocera e moglie Soumahoro

Leggi su italiasera

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – Sono al vaglio della Procura di Latina e dei carabinieri le denunce presentate da alcuni migranti in merito acontrattuali denunciate da alcuni lavoratori impiegati in dueerative pontine gestite dallae dalladel deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Aboubakar. Le denunce sono state presentate dal sindacato Uiltucs. Accertamenti, in collaborazione anche con l’Ispettorato del Lavoro, sono in corso anche sul materiale e su documenti trovati fuori da una delle sedi delle dueerative mentre era in corso un trasloco. L'articolo proviene da Italia Sera.