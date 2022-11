L’uomo giusto per la Juve? L’ex bianconero non ha dubbi

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dino Zoff è considerato uno dei più grandi portieri della storia del calcio. Campione d’Europa nel 1968 e campione del Mondo nel 1982 con la Nazionale italiana e difendente dei pali dellantus dal 1970 al 1980. Dino Zoff Ex Portierentus e Nazionale italiana L’intervista di Dino Zoffportiere ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta Dello Sport dove elogia l’attuale portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario, probabile futuro portiere dei bianconeri e friulano come Zoff. «L’ha lasciata sorpresa l’escalation di Vicario in campionato?» «Più che stupito, sono contento di vedere i miglioramenti sotto tutti i punti di vista di questo ragazzo. Lo scorso anno, Vicario, è stato protagonista di un eccellente campionato a Empoli e in questa stagione in Toscana si sta confermando ad alti livelli». «Qual è la qualità ...