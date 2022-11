Kvaratskhelia | pronto un importante aumento di stipendio ora guadagna 1 | 4 milioni

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 novembre 2022)e Kim: c’erano una volta i calciatori sconosciuti (alla platea di tifosi non certo agli esperti di mercato e ai veri appassionati di calcio). Il passato è passato e ora che sono definitivamente esplosi (per fortuna della squadra di Spalletti che vola in campionato e in Champions) bisogna adeguare il loroa quel che sono stati capaci di mostrare sul campo. È il calcio. I contratti sono contratti sulla carta, dopodiché vanno aggiornati. Oggi un calciatore ha mille modi per forzare la mano e mettersi di traverso nei confronti della società. Non è ovviamente il caso di Kim eche a Napoli stanno benissimo ma che ovviamente vogliono vedere aumentare i propri emolumenti. Ecco perché, come ricorda il Corriere del Mezzogiorno, Giuntoli è al lavoro sia per aumentare lodel ...