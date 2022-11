Inflazione | rincari record | dalla luce a burro e latte | qualche numero

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – Decollano a ottobre i prezzi dell’energia, con l’elettricità che sul mercato libero quadruplica rispetto a ottobre 2021 registrando un aumento del +329%, mentre nel mercato tutelato laaumenta del 91,5%, il gas naturale del 96,2%, e il gasolio per riscaldamento del 36,4%. Lo afferma il Codacons, che ha analizzato i dati definitivi sull’di ottobre forniti ieri dall’Istat. Si tratta di aumentiche incidono come un macigno sulle tasche delle famiglie – spiega il Codacons – Solo per la bolletta dellala spesa di una famiglia tipo nel mercato tutelato raggiunge nel 2022 quota 1.782 euro, oltre 660 euro in più rispetto la spesa sostenuta nel 2021. La situazione appare allarmante anche sul fronte degli alimentari, altra voce di spesa primaria delle famiglie – denuncia il Codacons – ...

