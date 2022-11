Galeone | «Non credo che il Napoli rallenterà nel 2023»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 novembre 2022) Giovanni, ex allenatore, ha parlato del momento delin Serie A e della lotta per vincere lo scudetto Giovanni, ex allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport circa la lotta scudetto in Serie A. PAROLE – «La vedo dura perché nonche ilnel. E poi anche l’Inter è forte. Adesso è difficile fare previsioni: bisognerà vedere come e quanto inciderà il Mondiale, che sicuramente avrà un peso sulla seconda parte della stagione. Però Max ha trovato la quadra. E non è soltanto una questione di sistema di gioco e difesa a tre, che comunque mi sembra l’assetto migliore per questa Juventus. Contro la Lazio ho visto la prima partita vera, giocata da squadra per novanta minuti». L'articolo proviene da Calcio News 24.