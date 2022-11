Federica Nargi e Alessandro Matri si confessano | «La nostra vita diversa da quella sui social»

(Di giovedì 17 novembre 2022)si sono raccontati in un’intervista parlando dei loro 13 anni di amore insieme e delle loro due bambine, Sofia e Beatrice. La coppia ha ammesso che la loroè moltodache si vede suie che la loro relazione è stata caratterizzata, come tutte da alti e bassi. Il corteggiamento «Le persone vedono suile famiglie del Mulino Bianco ma è tutto finto» dice la coppia al Corriere della Sera. Sulla loro storiaricorda che è statoa fare il primo passo, mentre lei si sarebbe fatta corteggiare a lungo: «Non gli ho dato il numero per un mese, semmai lo chiamavo io da numero sconosciuto. Ma me lo ritrovavo nei locali la ...

La coppia racconta la propria quotidianità in cui, anche se non mancano piccole liti e discussioni, regnano allegria e amoree Alessandro Matri fanno coppia da 13 anni e hanno due bellissime bimbe: Sofia e Beatrice. Sono affiatati e molto felici, ma anche in casa loro gli screzi e i momenti no non mancano. ...e Alessandro Matri si sono raccontati in un'intervista parlando dei loro 13 anni di amore insieme e delle loro due bambine, Sofia e Beatrice. La coppia ha ammesso che la loro vita è ...Federica Nargi e Alessandro Matri si raccontano: lei è gelosissima Federica Nargi e Alessandro Matri formano senza ombra di dubbio una delle coppie ...Federica Nargi e Alessandro Matri si sono raccontati in un'intervista parlando dei loro 13 anni di amore insieme e delle loro due bambine, Sofia e Beatrice. La coppia ha ammesso che ...