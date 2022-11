Dipendenti Meta hanno accettato tangenti dagli hacker per violare gli account di alcuni utenti

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 17 novembre 2022) La questione interna aè venuta fuori in seguito a un’esclusiva del Wall Street Journal. Secondo quanto riferito, riportando un’indagine interna a cui i giornalistiavuto accesso leggendo una serie di documenti, oltre due ventidisono stati licenziati (o comunque sanzionati in qualche modo) per aver probabilmenteda parte diallo scopo di impossessarsi degliFacebook di. I licenziamenti per i casi disono tutti relativi all’ultimo anno. LEGGI ANCHE >>> Com’è andato il primo incontro diItalia con i sindacati per i potenziali 22 esuberi ...