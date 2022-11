Attacco hacker | chiesto ‘riscatto’ di 200mila euro al Comune di Torre del Greco

Furto di: 5 milioni di euro ritirati I fatti risalgono al 14 aprile 2017. I 5 milioni ... "I Business email Compromise, o semplicemente BEC, sono schemi diche mirano a trarre in inganno ...Il sistema informatico del Comune di Torre del Greco bersaglio degli. Riscontrati gravi problemi sia per i servizi forniti ai cittadini che per le normali attività dell'ente. Il personale tecnico è al lavoro per contenere i disagi. Sporta denuncia all'autorità ...Il sistema informatico del Comune di Torre del Greco bersaglio degli hacker. Riscontrati gravi problemi sia per i servizi forniti ai cittadini che per le normali attività dell'ente. Il personale ...Nella nota spiega quali contromisure mettere in atto, come proteggersi da attacchi simili e qual è la tecnica utilizzata dagli hacker. L’attacco hacker per rubare le utenze di Instagram Una “campagna ...