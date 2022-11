Sudtirol | la vittoria è storica

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ilfesteggia la primain serie BKT, affossando il Pisa in rimonta. All’11’ c’è l’azione manovrata dei padroni di casa, conclusa con il siluro di Rover ad incrociare, che il portiere Nicolas devia in angolo. Al 20? il Var decide di invalidare la rete di Zaro per tocco di mano dello stesso difensore. Dal gol annullato al gol preso passano solo tre minuti: Ionita è libero a centro area e di testa beffa Poluzzi. Ilpareggia al 35?: l’affondo di Odogwu è cinturato da Hermannsson in piena area di rigore. Penalty che Rover trasforma. Nella ripresa i cambi fruttano un altro calcio di rigore che al 18?, per fallo su Crociata, Rover trasforma per la doppietta personale. Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

