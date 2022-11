Sempre più suicidi in carcere | c’è bisogno di misure alternative alla detenzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Mai così tantinelle carceri italiane come quest’anno. Il 2002 è l’anno con il numero maggiore di detenuti che si sono tolti la vita dal 2009, quando si raggiunse quota 72. Da gennaio a oggi se ne contano già 77. Un dato a dir pocormante, tanto che il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale è intervenuto per rilevare che il nostro sistema penitenziario “sta vivendo un momento di particolare complessità”. Spesso a decidere di farla finita sono dei giovani detenuti. Mi ha colpito molto a ottobre la notizia della morte di un ragazzo – arrestato in flagranza per un piccolo reato – che si è impiccato nella sua cella della sezione “nuovi giunti” del“Lorusso e Cutugno” di Torino. Aveva 22 anni e avrebbe avuto tutta una vita davanti per riscattarsi e inserirsi nella società e nel mondo ...